72-хилядната Доминика има олимпийски шампион! Теа Лафонд със злато в тройния скок (ВИДЕО)

Островната държава в Карибско море - Доминика, има олимпийски шампион! Теа Лафонд завоюва златния медал в тройния скок за жени на старта на олимпийския турнир по лека атлетика на Игрите в Париж. Тя записа най-добро постижение за сезона с 15.02 метра, подобрявайки с 1 см скока си в Глазгоу на закрито през месец март.

30-годишната Лафонд, която освен титла донесе и първо отличие за своята държава, направи най-добрия си скок от втори опит. Нейна подгласничка стана Шаника Рикетс от Ямайка с 14.87 метра. С бронзовия медал се окичи Джасмин Муур, която записа 14.67.

A historic first 🫶



Thea Lafond delivers the first ever Olympic medal to Dominica.



And it's a glittering triple jump gold with a 15.02m national record 🏆#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/QeLDYNtU7F