Дежавю: Сблъсъкът на Верстапен и Хамилтън беляза първата победа на Оскар Пиастри във Формула 1 (ВИДЕО)

Вчерашната надревара във Формула 1 за Гран при на Унгария насочи светлините на прожекторите към младия пилот на Макларън Оскар Пиастри. 23-годишният австралиец спечели първото си състезание, след като отборът нареди на съотборника му Ландо Норис да разменят позициите си, което определи победителят в един драматичен ден на "Хунгароринг".

I dreamt of this day as a little kid back in Australia. A truly unbelievable feeling. Thank you to everyone who has helped and supported me and thanks to the team for this opportunity and all their hard work. Such a special day 🙏 pic.twitter.com/Ev03RmpHAD