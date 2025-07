Един от стоте най-добри: Почина голяма спортна легенда

Легендата на Детройт Ред Уингс - Алекс Делвекио, почина на 93-годишна възраст в дома си в Рочестър, Мичиган (САЩ). Скръбната вест съобщиха от отбора от Националната хокейна лига, а информацията беше цитирана в БТА. Делвекио е член на Залата на славата на хокея от 1977-а, а през 2017 година беше избран сред стоте най-добри играчи в историята на НХЛ.

"Малко спортисти могат да се похвалят, че са символи на един клуб, какъвто беше Алекс Делвекио за Детройт Ред Уингс. Елегантен хокеист, страхотен плеймейкър, обичан съотборник, той изигра всичките си 1671 мача в редовния сезон и в плейофите на Националната хокейна лига с екипа на Ред Уингс. Тъгуваме заради загубата на една истинска легенда на играта и изпращаме най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите му, както и на хокейните фенове по целия свят", коментира комисарят на НХЛ Гари Бетман.

ОЩЕ: Трагедия! Юноша на Левски почина след катастрофа в Турция

The Hockey Hall of Fame is saddened to learn of the passing of Honoured Member Alex Delvecchio. We offer our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/moLLVZqLAP