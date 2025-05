Феноменален Никола Цолов смаза конкуренцията в Монако! Българският лъв е №1 по победи във Формула 3!

Българският пилот Никола Цолов продължава със страхотното си представяне във Формула 3 през този сезон. Родният състезател, който кара за отбора на Кампус Рейсинг, триумфира в основната надпревара в Монако като завърши на повече от 7 секунди от втория – Роман Блински. На трета позиция се нареди испанският съотборник на Цолов Мари Боя. По този начин Българският лъв спечели втора победа в Монако в своята кариера, след като преди година завърши първи в спринтовата надпревара.

