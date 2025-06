Изтече нов медицински доклад, който пак разпали спора за пола на Имане Хелиф

Спорът за пола на олимпийската шампионка от Париж 2024 Имане Хелиф отново е на дневен ред. В публичното пространство изтече нов медицински доклад от тест на индийска лаборатория, според който Хелиф е биологичен мъж. Информацията идва от консервативното британско издание The Telegraph и на този етап не е потвърдена от друга водеща авторитетна медия, като достоверността на медицинския доклад също остава непотвърдена, тъй като циркулира единствено в социалните мрежи.

Новоизтеклият медицински доклад е от март 2023 година, като тестът е извършен в Ню Делхи. Докладът разкрива пълния хромозомен профил и се открива мъжки кариотип. Подобен доклад излезе и през есента на 2024-а, като тогава се отнасяше за тест, направен през юни 2023-а. Тогава разпространеният медицински доклад будеше съмнения с оскъдността си, бе разпространяван предимно от индийски сайтове, а лекарят, подписал теста, отрече Имане Хелиф да е мъж.

Припомняме, че Имане Хелиф се включи на Олимпийските игри в Париж въз основа на паспорта си, в който е посочена като жена. От Международния олимпийски комитет се застъпиха за нея, като многократно подчертаха, че не е емила основателна причина да я спрат от участие в категорията на жените. В миналото Хелиф е била спирана от участие при жените от Международната боксова федерация.

Преди дни новосформираната Световна боксова организация (World Boxing) обяви, че въвежда задължителен тест за пол, като Имане Хелиф ще трябва да се тества, за да се боксира при жените. World Boxing бе делегирана от Международния олимпийски комитет да упражни контрол върху боксовите състезания на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма.

