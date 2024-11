Нов медицински доклад разпали спора за пола на олимпийската шампионка Имане Хелиф

Скандалът около половата принадлежност на боксьорката Имане Хелиф отново бе разпален. Френският журналист Жафар Аит Аудиа разкри медицински доклад от юни 2023 г., който поставя под съмнение биологичния пол на шампионката от Игрите в Париж. Докладът, изготвен от болници в Париж и Алжир, установява, че Хелиф има генетично състояние, наречено дефицит на 5-алфа редуктаза, което се среща само при биологични мъже и влияе на половото развитие.

Дефицитът на 5-алфа засяга предимно мъжете, като въздейства върху хората по време на раждането и влияе върху нормалния растеж на половите органи. Поради това бебетата от мъжки пол неправилно биват определяни като женски поради наличието на деформирани гениталии. В медицинския доклад се потвърждава, че Хелиф има XY кариотип и се изказва предположението, че може да е родена от родители, които може би са кръвни роднини, и се препоръчва хирургическа корекция и хормонална терапия.

Remember the man who won an Olympic gold medal in women’s boxing?



His medical reports show he has XY chromosomes, male testosterone levels, testicles, & a micropenis.



But that never mattered—they believe that words & feelings make you woman, not biology.https://t.co/Ip8KLvEt6S