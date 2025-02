Какво трябва да знаем за забраната за участие на биологични мъже в женски спортове, подписана от Тръмп? (ВИДЕО)

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписа указ, с който се опитва да изключи трансджендър момичета и жени от женските спортове. Със заповедта се нарежда на Министерството на правосъдието да забрани на биологични мъже, които се самоопределят като момичета и жени, да участват в женски училищни и колежански спортове. "Това е директива, която според поддръжниците ще възстанови справедливостта, но според критиците нарушава правата на малцинствo спортисти", пише Reuters.

„Войната срещу женските спортове приключи“, заяви Тръмп на церемонията по подписването, като зад него се подредиха десетки жени и момичета.„Моята администрация няма да стои безучастно и да гледа как мъже бият и пребиват жени атлети“, добави той.

Заповедта, която според Reuters вероятно ще се сблъска с правни предизвикателства, призовава за „незабавно прилагане“ в цялата страна. Тя заплашва да прекрати федералното финансиране на всяко училище, което позволи на биологични мъже да участват в спортни състезания, предназначени за жени. Заповедта ще засегне само малък брой спортисти. Президентът на Националната колежанска спортна асоциация (NCAA) заяви пред сенатска комисия през декември, че знае за по-малко от 10 трансджендър спортисти сред 520 000, които се състезават в 1100 членуващи учебни заведения.

NCAA излезе и с позиция по казуса: „Управителният съвет на NCAA преглежда заповедта и ще предприеме необходимите стъпки за привеждане в съответствие на политиката на NCAA в близките дни, в зависимост от по-нататъшните указания на администрацията“, се казва в изявлението. Съгласно настоящата политика NCAA от транссексуалните спортистки се изисква да спазват ограниченията за тестостерон за всеки отделен спорт.

