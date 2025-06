Катастрофалната грешка, която извади един от фаворитите от битката за титлата във Формула 1

Правило №1 в неписаните закони на Формула 1 гласи: Никога не блъскай съотборника си! Но, когато двама пилоти от един отбор спорят за титлата, това неизбежно се случва в някакъв момент от сезона. Така се стигна до най-очакваното нещо през настоящата кампания - Ландо Норис и Оскар Пиастри се сблъскаха по време на Гран при на Канада. Двойката на Макларън бе извън челните позиции в Монреал, но това не попречи да се вдигне градуса в бокса на британския тим.

Във финалните етапи от състезанието Норис се опитваше да изпревари Пиастри за четвъртата позиция. В опита си да направи маневра от вътрешната страна на старт-финалната права британецът се удари в задната част на колата на съотборника си, рикошира в стената и отпадна от надпреварата. За утеха на всички в Макларън, нямаше сериозни щети по автомобила на Пиастри и той успя да завърши на 4-о място. По този начин той увеличи преднината си пред Норис в класирането при пилотите на 22 точки.

Веднага след инцидента Норис призна, че грешката е била изцяло негова, и се извини на отбора. Това обаче не потушава факта, че по всяка вероятност шансовете му за титлата приключиха с тази грешка. Бившият пилот от Формула 1 Мартин Брандъл предупреди британеца, че трябва да подобри представянето си, ако иска някога да стане шампион. Той даде за пример четирикратния носител на трофея Макс Верстапен, към когото Норис трябва да се стреми след трудния уикенд в Канада.

"Ландо няма да спечели световна титла, ако продължава да прави толкова грешки и не е постоянен в представянето си", каза Брандъл пред Sky F1. "Толкова е просто. Трябва да дава най-доброто от себе си през цялото време, както прави Макс Верстапен. Оскар е много по-стабилен в представянето си седмица след седмица, много по-постоянен."

