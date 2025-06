"Следващият Верстапен" получи зелена светлина за Формула 1

17-годишният талант на Ред Бул, определян за следващия Макс Верстапен, официално беше одобрен от ФИА за получаването на суперлиценз за Формула 1. Става въпрос за Арвид Линдблад, който се състезава във Формула 2 с отбора на Кампос. Световният моторспорт съвет одобри заявлението на "биковете" за суперлиценз на британеца с шведско гражданство, след като установи, че той демонстрира "изключителни способности и зрялост в състезанията".

Припомняме, че ФИА въведе правило, че всеки един пилот трябва да е навършил 18 години, за да се състезава във Формула 1. До тези мерки се стигна, след като понастоящем 4-кратният световен шампион Макс Верстапен дебютира в елита на 17 години и 166 дни. Сега Линдблад стана първия пилот, на когото беше направено изключение.

Британецът вече спечели достатъчно точки за суперлиценза си миналата зима в шампионата Formula Regional Oceania, където спечели титлата, но не беше навършил 18 години, поради което не го получи автоматично. В момента Линдблад се бори за титлата във Формула 2. Той заема третото място в класирането, на 8 точки зад лидера в класирането Алекс Дън от академията на Макларън, след като спечели спринта в Саудитска Арабия и основното състезание в Барселона.

В Ред Бул определят Линдблад като най-големия талант до момента. Според бившия пилот и стюард Джони Хърбърт, именно той ще бъде следващото голямо има на "биковете" и може да се окаже дори по-добър от Верстапен. Линдблад ще навърши 18 години на 8 август, но вече може да започне да кара във Формула 1. Това ще включва основно участия в свободните тренировки за Рейсинг Булс. В момента не се очаква 17-годишният състезател да замести някой от редовните пилоти на Ред Бул или Рейсинг Булс. Така Линдблад може да продължи да се развива във Формула 2, преди евентуален дебют във елита през 2026 г.

The early awarding of a super licence to F2 driver and Red Bull junior driver Arvid Lindblad means the 17-year-old would now be free to feature in F1 sessions 🆕 pic.twitter.com/mTPNHpChzh