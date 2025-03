Кобрата се качва на ринга срещу 13 години по-млад от него нокаутьор

Регулярният шампион на WBA в тежка категория Кубрат Пулев ще се качи на ринга за двубой срещу 13 години по-млад от него нокаутьор. Става въпрос за англичанина Фабио Уордли, който е официалният претендент за пояса на най-добрия български боксьор. Това разкриха днес световните медии. Според информациите щабовете на двамата състезатели трябва да се споразумеят за провеждането на мача най-късно до 4 април. Очакванията са двубоят между Кобрата и Уордли да се състои през месец юни.

WBA gives Oleksandr Usyk two-year mandatory reprieve, orders Kubrat Pulev vs Fabio Wardley https://t.co/7TeKdPlJiB

Фабио Уордли е роден на 18 декември 1994-та в Ипсуич и е с 13 години по-млад от Кубрат Пулев. Той държи титлите на Великобритания и Британската общност. До момента на професионалния ринг Уордли има общо 19 срещи. В тях той е записал 18 победи, от които 17 с нокаут. Един двубой пък е завършил наравно. Последният мач на британеца е срещу Фрейзър Кларк в Рияд, когато Уордли печели с нокаут още в първия рунд.

Kubrat Pulev ordered by the WBA to defend his WBA Heavyweight Title against Fabio Wardley.@WBABoxing @KubratPulev @FabioWardley pic.twitter.com/w3uYO9tXvN