Краят на една ера: Тайсън Фюри приключи с бокса (ВИДЕО)

Бившият световен шампион в свръхтежката категория в бокса Тайсън Фюри обяви официално, че приключва със спорта на едва 36-годишна възраст. Той използва социалните мрежи, за да разкрие, че е дошъл моментът да „окачи ръкавиците на пирона“. Както е известно, в края на декември 2024-та Циганския крал, както всички наричат великобританеца, загуби за втори пореден път от украинеца Олександър Усик.

Решението на Фюри е доста изненадващо с оглед на факта, че след втората му загуба от Усик се заговори, че е възможно двамата да излязат за трети път на ринга. Друг, който се спрягаше за съперник на Циганския крал, е бившият световен шампион в свръхтежката категория и сънародник на британеца – Антъни Джошуа. Самият Фюри пък не обяви с какво мисли да се занимава в бъдеще.

