Кубрат Пулев може да се бие за световна титла в София през март

Роденият в Ливан боксьор е притежател на така наречената "обикновена" (regular) световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA). Тя стои по-ниско от супертитлата на WBA, която е притежание на световния шампион Олександър Усик.

Първият носител на "обикновената" световна титла на WBA е Александър Поветкин, който я притежава от 2011 до 2013 година. Други боксьори, които са държали пояса, са Руслан Чагаев, Лукас Браун, Махмуд Чар, Тревър Брайън и Даниел Дюбоа.

Любопитно е да се отбележи, че двама от тях - Поветкин и Дюбоа, след това са били обявявани за претенденти за голямата световна титла на WBA и са имали мачове срещу супершампиона. Поветкин загуби от Владимир Кличко през 2013-а, а Дюбоа загуби от Усик през 2023-а.

Иначе Махмуд Чар е на 39 години, като има 34 победи и 4 загуби. Неговата "обикновена" световна титла на WBA му бе временно отнета през 2021-ва заради липса на състезателна активност, но през 2023-та той бе възстановен като шампион.

Кобрата за последно се боксира в края на миналата година, когато победи Анджей Вавжик. След мача стана ясно, че Пулев е прибрал минимална сума за победата.

NEWS: Per source, Mahmoud Charr will defend the WBA “regular” heavyweight title vs. Kubrat Pulev. Fight is signed, per source,&will take place March TBA in Bulgaria, Pulev’s home country. Charr considered others, including Derek Chisora, but deal didn't work out. #boxing