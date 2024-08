Летсиле Тебого срази фаворита Ноа Лайлс и се короняса с титлата на 200 метра (ВИДЕО)

Летсиле Тебого пресече финалната линия като новия олимпийски шампион на 200 метра! Епичен финален сблъсък на Игрите в Париж изправи един срещу друг едни от най-бързите атлети на планетата в бягането на половин обиколка. Изгряващата звезда от Ботсвана стигна до титлата с африкански рекорд от 19.46 секунди пред ревящата публика на "Стад дьо Франс", отказвайки на фаворита преди състезанието Ноа Лайлс заветния спринтьорски дубъл.

Лайлс, който в неделя спечели по драматичен начин олимпийската титла на 100 метра, не успя да се справи с впечатляващото темпо на 21-годишния атлет и завърши трети след сънародника си Кенет Беднарек (19.62), за да вземе бронза с 19.70. С този резултат американската суперзвезда остана далеч от личния си рекорд от 19.31, който е трето време във вечната ранглиста. Веднага след състезанието Лайлс разкри, че е дал положителна проба за COVID. Трябваше да му бъде оказана помощ да слезе от пистата, като той бе изведен в инвалидна количка.

Breaking !



Noah Lyles has been taken out in a wheel chair . Report says he was diagnosed of Covid before the 200 meters race but still run a came third.



Noah Lyles is a true champion! pic.twitter.com/Gfo3LkNI0x