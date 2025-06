Солената сметка за войната на Нетаняху срещу Иран: Изчисления за парите (ВИДЕО)

Отприщената от израелския премиер Бенямин Нетаняху война на Израел срещу Иран, прокламирана като операция "Изгряващия лъв", струва стотици милиони долара дневно за Йерусалим. Този фактор не бива да се пренебрегва, защото колкото по-дълго продължава войната, толкова по-сериозен става икономическият натиск върху Израел.

Според анализ на The Wall Street Journal, прехващането на ирански ракети, като дотук са изстреляни поне 520 и 25 са преминали израелската ПВО според израелския правителствен секретар Йоси Фокс, струва огромни пари. Само един изстрел на ПВО системи като David’s Sling и Arrow струва до 4 000 000 долара, като дневната сума удря до 200 000 000 долара.

Отделно, на линия са и иранските дронове клас "Шахед", добре познати от войната в Украйна. На 9-тия ден от войната, такъв ударен ирански дрон проби израелската ПВО ("Железният купол" е способен да противодейства на такива дронове) и удари двуетажна сграда в Североизточен Израел:

For the first time since the war began last Friday, a drone launched by Iran struck a building in Israel, with a two-story home within the town of Beit She'an in Northeastern Israel being struck this morning by an Iranian one-way attack drone, causing significant damage but… pic.twitter.com/yC7JcCTvR0