Милена Тодорова пак е №1!

Най-добрата биатлонистка на България Милена Тодорова отново е №1. Нашата представителка за втори път печели вота на феновете за най-добра състезателка на седмицата. 27-годишната ни спортистка триумфира в гласуването на официалната страницата на международната федерация във "Фейсбук" - Biathlonworld. Тя заслужи този приз заради прекрасната си стрелба (20 от 20) и второто място в масовия старт на Световната купа в Поклюка, Словения.

Тодорова спечели с 1800 гласа. Тя прави уникален сезон в Световната купа, и то след майчинство. Родената в Троян биатлонистка има няколко класирания в топ 10, сред които трето място в спринта в Оберхоф. Това беше причината и за първата ѝ награда от феновете за състезател №1 на седмицата.

Brilliant Milena Todorova with silver from the mass start in Pokluka, Slovenia. Her personal best result in the career! 🥈👏👏👏 pic.twitter.com/KoTxIWP9rI

Само преди дни Милена Тодорова завърши на второ място и записа най-доброто си постижение в кариерата за Световна купа и повтори класирането от 13 март 2004-та на Екатерина Дафовска, която беше втора в преследването в Осло. Тодорова демонстрира изключителна точност и повали всичките 20 мишени, а трасето измина за 39:58.2 минути. Така тя остана на 16.4 секунди от победителката Лу Жанмоно (Франция). Националката ни, която се завърна на пистата тази година след майчинство, този сезон има трето място в спринта и седмо в преследването в Оберхоф, пето в масовия старт на Световното първенство в Ленцерхайде и още няколко класирания в топ 15.

🇫🇷Lou Jeanmonnot becomes the 1st woman since 🇩🇪Laura Dahlmeier in the 2016/17 season to win all 4 disciplines (IN+SP+PU+MS) in a single winter.



What a race from 🇧🇬 Milena Todorova and 🇸🇮 Anamarija Lampič! Both secure their second podiums of the season.



📷 Svoboda/IBU #biathlon pic.twitter.com/porZ8UuRxv