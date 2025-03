МОК реши: Ще има бокс на Олимпийските игри в Ел Ей през 2028-ма

Феновете на бокса получиха страхотна новина, след като днес Международният олимпийски комитет реши, че ще възстанови спорта в програмата на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Както е известно, бъдещето на бокса бе поставено на карта заради напрежението между МОК и IBA. Обтегнатите отношения между двете организации пък доведоха до това олимпийският комитет да отговаря за провеждането на състезанията по бокс по време на Игрите в Токио и Париж.

Днес се проведе 144-ата сесия на Международния олимпийски комитет. Домакин на събитието бе гръцката столица Атина. По време на сесията президентът на МОК Томас Бах поиска подкрепа от страните-членки за възстановяването на бокса в олимпийската програма за Игрите в Лос Анджелис след три години. При гласуването всички членове се обявиха „За“, като нямаше „Против“ или „Въздържал се“.

