Още двама ирански генерали-разузнавачи на Революционната гвардия поеха към отвъдното (ВИДЕО)

Поредната вълна от израелски въздушни удари е взела нова значима жертва за иранския режим - под развалините на сградата на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в Техеран са били буквално погребани бригаден генерал Мохамад Каземи, началник на разузнаването на IRGC, както и неговият заместник, генерал Хасан Мохаккек. Двамата са мъртви, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху пред Fox News. Прецизен въздушен удар по комплекса по-рано днес (15 юни) доведе до пълно срутване на части от сградата - а по-рано израелската армия предупреди всички иранци да стоят далеч от ирански военни и ядрени обекти:

Reports currently suggest that Brigadier General Mohammad Kazemi, Head of Intelligence Organization of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), as well as his deputy, General Hassan Mohaqqeq, are trapped beneath the rubble of the IRGC Intelligence Headquarters in Tehran.… pic.twitter.com/Xp6f39wj6G — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Междувременно, израелската армия (ЦАХАЛ) публикува инфографика какви цели, свързани с иранската ядрена програма, атакува и удари в Техеран. Нетаняху говори още пред Fox News, че иранските ядрени комплекси в Натанз и Исфахан са понесли много сериозни щети - били унищожени главната част на комплекса в Натанз и основният ядрен реактор в Исфахан, без който не можело да се разработи ядрено оръжие. Нетаняху явно визира мощност, необходима за обогатяване на уран, но поне засега няма сателитни снимки, които да показват разрушения под земята, където се смята, че са основни мощности на иранската ядрена програма (центрофугите за обогатяване на уран) - и в Натанз, и в Исфахан. "Спряхме възможността да обогатят уран за производство на 9 ядрени бомби", каза израелският премиер - Още: "Техеран гори": Израел се прицели и удари редица обекти в иранската столица (ВИДЕО и СНИМКИ)

Details about each of the targets: pic.twitter.com/qQF4VgYsSX — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Stores are being emptied in Tehran.pic.twitter.com/QjtRa0n3j9 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Отделно, сателитни снимки показват голямо унищожение и щети в иранската военновъздушна база Хамдан:

Wow, satellite imagery posted earlier today of Hamdan Airbase in Northwestern Iran shows the destruction of most, if not all, of the hardened-aircraft shelters at the base, as well as the cratering of both runways and taxiways. Hamdan is the home of the 31st, 33rd, and 34th… pic.twitter.com/j6SKLdMdrx — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

И още - израелските ВВС успяха да ударят летище "Машхад", на 2300 километра от Израел. Цел там са били ирански самолети-танкери:

The Israeli Air Force earlier targeted Mashhad Shahid Hasheminejad International Airport in the Razavi Khorasan Province of Northeast Iran, near the border with Turkmenistan and over 1,300 miles from Israel. According to the Israel Defense Force, the strike, so far the… pic.twitter.com/Hji3i5BiRY — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Освен това, Нетаняху заяви, че според израелски разузнавателни данни Иран е планирал да предаде ядрено оръжие на хутите, когато бъде готов с производството. Той счита, че иранският режим е много слаб и че 85% от иранците го ненавиждат и отхвърлят: "Застрелват жени, защото носят косата си свободно, открито (без бурки и хиджаб)". А Reuters опроверга появила се информация, че американският президент Доналд Тръмп е наложил вето на операция за убийството на аятолах Али Хаменей.

