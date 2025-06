"Няма да допуснем ядрен холокост": Нетаняху с интервю-отчет какво порази Израел от ядрените мощности на Иран

"Дадох им шанс, но беше ясно, че не се отнасят сериозно. Президентът (бел. ред. - Доналд Тръмп) им каза, че не могат да имат ядрено оръжие". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в ексклузивно интервю за Fox News. Иранският режим е много слаб и 85% от иранците го ненавиждат и отхвърлят: "Застрелват жени, защото носят косата си свободно, открито (без бурки и хиджаб)", каза още Нетаняху. От думите му стана ясно, че той вижда Израел като "остров на демокрация", който се бори с всемирно зло в лицето на режима на аятолаха в Иран - режим, който иска да създаде оръжия за масово унищожение.

The exact moment of Israeli airstrike in Tehran today. pic.twitter.com/urf9ag7G0G

Нетаняху заяви директно, че иранските ядрени комплекси в Натанз и Исфахан са понесли много сериозни щети - били унищожени главната част на комплекса в Натанз и основен реактор за обогатяване на уран в Исфахан, без който не можело да се разработи ядрено оръжие. Поне засега обаче няма сателитни снимки, които да показват разрушения под земята, където се смята, че са основните мощности на иранската ядрена програма (центрофугите за обогатяване на уран) - и в Натанз, и в Исфахан. Специално в Натанз се счита, че центрофугите за обогатяване на уран са на поне 40-50 метра под земята.

Израелският премиер добави, че няма да коментира оперативни задачи и цели, след като беше попитан има ли всъщност Израел оръжията да порази подземните ирански ядрени комплекси. Това на фона на информация на KAN, че Тел Авив е поискал официално американска помощ за атака срещу иранския ядрен комплекс Фордо, където центрофугите за уран са разположени на дълбочина поне 80-90 метра. "Спряхме възможността да обогатят уран за производство на 9 ядрени бомби", каза Нетаняху, след като беше повдигнат въпросът за необходимите за подземни разрушения противобункетни бомби, с които разполагат само САЩ

Междувременно, израелската армия (ЦАХАЛ) публикува инфографика какви цели, свързани с иранската ядрена програма, атакува и удари в Техеран

Details about each of the targets: pic.twitter.com/qQF4VgYsSX