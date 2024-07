На Игрите в Париж: Нигерийка изгоря с допинг

Нигерийска състезателка бе дисквалифицирана от Олимпийските игри в Париж, след като даде положителна проба за допинг. Става въпрос за 22-годишната боксьорка Синтия Огунсемилор. Африканката бе една от фаворитките за спечелване на медал в категория до 60 килограма от Игрите в Париж.

Огунсемилор бе поставена под номер четири в схемата на нейната категория. Нигерийката, която е шампионка на Африка за 2023 година, обаче няма да може да участва на Олимпийските игри, след като в дадената от нея проба е открит диуретикът фуросемид.

BOXING TEAM REDUCED TO ONE.



Nigerian Medal hopeful, Cynthia Ogunsemilore has been suspended on Saturday after she tested positive for a banned substances on the WADA's prohibited list, in an out-of-competition doping control collected on Thursday.



According to ITA,

THREAD: pic.twitter.com/YNCiLfQ1ek