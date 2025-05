Никола Цолов не успя да повтори успеха си на „Имола“, но продължава да трупа точки във Формула 3

Звездата на България в моторните спортове Никола Цолов продължава да трупа точки през този сезон във Формула 3. Родният пилот, който кара за отбора на Кампос Рейсинг, завърши на 9-то място в основното състезание на легендарната писта „Имола“. Българският лъв, както всички наричат 18-годишния софиянец не успя да повтори успеха си от вчера, когато се качи на подиума в спринтовата надпревара на същото трасе.

Никола Цолов стартира от 9-та позиция в основното състезание на Гран При на Емилия-Романя от третия кръг на Формула 3. Още в самото начало обаче българинът имаше проблеми и се свлече до 12-то място. След това обаче родният пилот вдигна темпото и с много добро каране успя да се върне в Топ 10. В крайна сметка Никола Цолов трябваше да се задоволи с деветото място в състезанието.

Your top 10 from that eventful Feature Race 👇#F3 #ImolaGP pic.twitter.com/QvGX7DtFI5