Почна се! Падна световен рекорд на лекоатлетическия турнир в Париж

Съединените американски щати подобриха своя собствен световен рекорд в смесената щафета 4х400 м в първия ден на състезанията по лека атлетика на Олимпийските игри в Париж. Американците постигнаха резултат от 3:07.41 минути и пратиха в историята миналогодишното си бягане от 3:08.80 минути на Световното първенство в Будапеща.

За САЩ се подвизаха Върнън Норууд, Шамиър Литъл, Брайс Дедман и Кайлин Браун. Те поведоха в средата на втората обиколка и не допуснаха никакви грешки. "През последните няколко дни направих доста тренировки и просто станахме по-добри", каза Шамиер Литъл, която бягаше на втори пост за тима на САЩ. "Имаме страхотна химия целия отбор", допълни тя.

USA TRACK & FIELD SMASHED THE WORLD RECORD IN THE MIXED 4X400M RELAY HEATS 🔥🇺🇸



Previous record: 3:08.30

New record: 3:07.41 🤯 pic.twitter.com/sRrQIRwkYP