След спор със стюардеса: Свалиха Хабиб Нурмагомедов от полет в САЩ (ВИДЕО)

ММА звездата Хабиб Нурмагомедов се замеси в странен спор, довел до неговото отстраняване от борда на самолет в САЩ. Непобеденият шампион в смесените бойни изкуства влезе в конфронтация със стюардеса заради мястото, на което е седнал в близост до аварийния изход, както и готовността му да помогне на останалите пасажери на борда в случай на аварийна ситуация. В крайна сметка Хабиб и неговите приятели напуснаха самолета.

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как Нурмагомедов води спор със стюардесата на борда. Тя му обяснява, че е на място до аварийния изход, което налага да бъде в готовност да помогне на останалите пътници на борда при аварийна ситуация. Процедурата е стандартна и се извършва преди всеки полет, като всеки пътник, настанен до аварийния изход, получава такива инструкции.

ОЩЕ: Мегасблъсък за 250 млн. долара: Конър Макгрегър се завръща на боксовия ринг срещу Пол

Нурмагомедов обаче отговори колебливо на въпроса дали има готовност да помогне на пътниците при спешен случай. Това предизвика безпокойство и доведе до спор, като стюардесата реши да повика ръководителя на полета, който да вземе отнешение по казуса. От авиокомпанията предлагат друго място на Хабиб, но той отказва да се премести. В крайна сметка ръководството на авиокомпанията решава да острани ММА звездата от борда, а с него си тръгват и сподвижниците му.

Любопитната ситуация с Хабиб Нурмагомедов, в която влезе в конфликт със стюардеса на борда на самолета в САЩ, може да гледате във видеото по-долу:

Khabib Nurmagomedov Removed from U.S. Flight After Dispute with Flight Attendant



The UFC fighter took a seat near the emergency exit and responded hesitantly when asked about his readiness to assist passengers in an emergency. This raised concerns and led to an argument.



Khabib… pic.twitter.com/8RqV28N13t