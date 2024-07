Снуп Дог получи уроци по плуване от най-великия олимпиец (ВИДЕО)

Американският рапър Снуп Дог е една от най-ярките звезди на Олимпийските игри в Париж. Той е във френската столица, за да изяви подкрепата си към всички спортисти на САЩ. На откриващата церемония имаше важна роля, като беше един от носителите на олимпийския огън. Днес в социалните мрежи се разпространи видеоклип, в който американецът се съюзи с най-награждавания олимпиец в историята, за да премерят силите си.

Снуп Дог влезе в басейна заедно с големия Майкъл Фелпс. Фелпс, смятан за може би най-добрия плувец в историята, е 28-кратен олимпийски медалист, като 23 от тях са златни. Снуп Дог беше показан да плува без очила и с интересен стил по дължината на малкия басейн, в който се намираха двамата, като Фелпс очевидно изглеждаше много по-свободно във водата.

"Майк, това изглежда твърде лесно", каза Снуп Дог. "Както виждаш, аз съм в състояние да спечеля златен медал. А той все още е в състояние на златен медал, докато говорим."

Това не е първият път, в който американската звезда показва спортните си умения на голямата сцена. Преди месец той взе участие в надпреварата по лека атлетика, даваща право на участие за Париж 2024. Снуп Дог се състезава на 200 метра, като премина дистанцията за 34.44 секунди.

Snoop Dogg runs 34.44s over 200m at the US Olympic Trials!



Ato Boldon & Wallace Spearmon were his pacemakers.😅😅pic.twitter.com/yhhA9LTw2W