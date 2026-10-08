БФ Борба с шокиращо разкритие: Уволниха шеф за опит да прати Новиков и Милов на Световното

Българска федерация по борба излезе с официална позиция, в която адресира отсъствието на състезателите на ЦСКА от списъка с участници на предстоящото Световно първенство в Астана, Казахстан. В сряда излязоха списъците с предварителни регистрации на спортисти за турнира. България е представена единствено от Биляна Дудова при дамите, а в класическия стил са Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян. А представителите на ЦСКА, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов отново отсъстват.

Федерацията по борба обясни отсъствието на ЦСКА и освобождаването на Белчо Горанов

От федерацията уточниха, че това се дължи на факта, че е не са тренирали на централизирана подготовка с националния отбор, както гласи ново правило. Според него само такива състезатели имат право да представят България на международни състезания. От федерацията също така обясниха, че генералния секретар Белчо Горанов е освободен от Управителния съвет именно заради опит да наруши това правило. Той е изпратил писмо до Световната борба UWW, с което е поискал да бъдат допълнително регистрирани състезатели от ЦСКА на Световното първенство. Това действие е било предприето без решение на УС и без съгласуване с председателя Станка Златева.

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Ето какво написаха от БФ Борба:

От федерацията подчертаха, че са се опитали да постигнат споразумение, но до такова не се е стигнало: "В изпълнение на това решение до състезателите на СКБ ЦСКА са отправени общо 9 покани за участие в тренировъчните лагери на националния отбор. Тези покани досега не са били уважени. БФ Борба е категорична, че правилата за националните отбори трябва да важат еднакво за всички състезатели, независимо от техния клуб, име, титли и постигнати резултати. Именно затова УС не може да допуска едни национали да спазват решенията на федерацията и да участват в подготвителните лагери, а други да бъдат регистрирани за най-големите международни състезания, без да са изпълнили приетите от УС условия.

Във връзка с това БФ Борба огласява и един от мотивите за освобождаването на Белчо Горанов като генерален секретар: системно неизпълнение и саботиране на решения на УС. Като особено фрапиращ пример за този мотив беше посочено писмо до Международната организация на световната борба (UWW), с което е поискано да бъдат допълнително регистрирани състезатели от ЦСКА за Световното първенство. За УС на федерацията това представлява пореден пример за заобикаляне на колективно взети решения и действие от името на БФ Борба извън правомощията и волята на нейното ръководство."

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