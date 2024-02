Сънародник на Мо Фара счупи световния му рекорд на 2 мили в зала

Действащият световен шампион на 1500 метра - Джош Кър (Великобритания), постави нов световен рекорд на 2 мили в зала. Британецът подобри върховото постижение на своя сънародник Мо Фара, спирайки хронометрите на 8:00.67 мин. на състезание в Ню Йорк.

Световният рекорд на Мо Фара на 2 мили в зала бе 8:03.40, поставен през 2015 година. Сега четирикратният олимпийски шампион остава със само един действащ световен рекорд - и това е резултатът му за 1 час бягане (има и няколко национални и европейски рекорди).

Джош Кър застана на стартовата линия с ясната цел да преследва рекорда на 2 мили в зала - и го подобри с почти 3 секунди. Трябва да се отбележи, че рекордът на 2 мили на открито е значително по-силен - 7:54.10 мин. на норвежеца Якоб Ингебригтсен от миналото лято.

Втората миля на Джош Кър бе значително по-бърза от първата. Той премина първата миля за 4:03.63, а втората му миля бе за 3:57.04. Британецът, който сензационно победи Якоб Ингебригтсен на 1500 метра на Световното през 2023-а, изръси американеца Грант Фишър 300 метра преди финала (времето на Фишър е 8:03.62).

Автор: Стефан Йорданов

