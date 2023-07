Крачи уверено към титлата: Верстапен взе пета поредна победа във Формула 1

Макс Верстапен тръгна от полпозишън, но изпусна лидерството си още в началото на състезанието, когато не спря в бокса докато на пистата „Ред Бул Ринг“ имаше кола за сигурност. След това обаче пилотът на Ред Бул демонстрира за пореден път страхотната форма, в която се намира от началото на сезона и отново се върна начело на колоната. Той не изпусна водачеството си до края на състезанието и взе петата си поредна победа.

Your Grand Prix podium stars in Austria! 🇦🇹✨ 🥇 Max Verstappen 🥈 Charles Leclerc 🥉 Sergio Perez #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/uNOQRHiCqK

Втори в Австрия финишира Шарл Льоклер с Ферари, а трети се нареди Сехрио Перес с Ред Бул, който стартира от 15-та позиция. Топ 10 допълниха Карлос Сайнц с Ферари, Ландо Норис с МакЛарън, Фернандо Алонсо с Астън Мартин, Люис Хамилтън и Джордж Ръсел с Мерцедес, Пиер Гасли с Алпин и Ланс Строл с Астън Мартин.

