Никола Цолов завърши 8-ми на „Спа“, но остана без точки

Цолов стартира от осма позиция и в началото я загуби, но след това бързо успя да си я върне. Състезанието на „Спа“ обаче премина при сериозен дъжд като пистата бе изключително мокра. Това наложи излизането на кола за сигурност цели три пъти за 12-те обиколки, които бяха предвидени в спринта.

Your Top 10 from the Sprint Race 📊#BelgianGP #F3 pic.twitter.com/1U6yQPcqH2