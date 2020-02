100 KILA с награда за цялостен принос от 359 Hip Hop Awards 2020

Remi Toin & International Dance Academy 360 откриха вечерта с денс пърформанс, а градуса се вдигна до небето със 100 KILA и компания, които дадоха старт на 359 Hip Hop Awards 2020.

Сцената се разтресе с излизането на водещите - Yoko и Wosh MC. Двамата изпълнители от емблематичната група The Top Stoppers се справиха перфектно със задачата си, да поддържат настроението в залата. Двамата бяха облечени в екстравагантни тоалети от WOLM и NV Boutique. MC на 2019-та Secta, победителката в категория Дебют - Дара Екимова, MasurskiCoco и невероятните Ъпсурт и Homelesz изпълниха любими хитове от сцената. Взривяващо шоу направиха The Top Stoppers и самите водещи, които без да си поемат дъх, продължиха да водят от сцената. Ицо Хазарта бе абсолютният победител на вечерта, освен че грабна статуетката за Рапър на годината, той си тръгна с още 4 награди - Албум на годината - която му връчи лично ПР-ът на събитието и хотел Маринела Ангелина Ангелова, Песен на годината, Най-добра хип-хоп колаборация с Homelesz за “Имам човек” и Най-добър видеоклип Мейнстрийм.Междувременно, награди с награди си тръгнаха и E.C.C.C., THE GAMEWON-G F*CK YOU - за Най-добър видеоклип /ъндърграунд/, VenZy - за Най-добър R’n’B артист, Gr!ngod - за Най-добър трап артист/група, Scar - за Ъндърграунд артист от улицата, Валери Милев - за Най-добър режисьор, Бате Пешо - за Най-добър бийтмейкър /Мейнстрийм/, Pez - за Най-добър бийтмейкър /ъндърграунд/ и не на последно място СкандаУ - за Най-добра група и за Фестивал/Турне на годината. Носителят на 6 титли Рапър на годината 100 KILA се прибра със статуетка за Моден идол за поредна година и Специална награда за Цялостен принос към българската хип-хоп сцена. Гери-Никол с подобаващата си бляскава визия си тръгна с награда за Моден идол и R’n’B артист Жена.Собственикът и основател на 359 Hip Hop TV и 359 Hip Hop Awards Мария Бонева, зарадва всички гости с новината, че от 2020 българската хип-хоп телевизия се завръща в ефир и е подготвила разтърсващи музикални проекти за новата година. Сред гостите бяха най-знаменитите изпълнители у нас - NDOE, Елена Брусарска, Светлин Къслев с поредна награда за Хитмейкър на годината, моделите Велина Узунова и Евелин Малезанова, Любен Дилов-син, модната икона Илияна Алипиева в бляскав аутфит, Цвети Разложка, Елизабет Методиева и целият екип на “Папараци”, Мирон, Гери-Никол бе в компанията на Мис Плеймейт Жанета Осипова, Денис Касъмов, Стилист на годината Стоян Апостолов - Стоянски, Борислав Сапунджиев - Урсула, дизайнерът Гергана Петрова и много други представители на модния и хип-хоп елит. Цялата церемония на 359 Hip Hop Awards 2020 ще можете да гледате 14.02.2020 от 20.00 часа по Vivacom Arena.