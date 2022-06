Алтернативното рок явление от бъдещето ALI на живо в Sofia Live Club

На 17 юни в Sofia Live Club алтернативната бандаизлиза за първото си официално клубно участие в София. Рафиниран и смел рокендрол с искрени текстове – това e авангардната българска група, която еднакво успешно трупа фенове и хитове през последните три години.имат издадени пет официални сингъла, които заемат челни места в националните радио класации за рок музика и прецизно готвят дебютен албум. Последният разтърсващ сингъл Don’t Hate Me е песен срещу насилието, за чистата енергия на любовта и устрема, смачкани безмилостно, често от най-близките.

Допълнителната рокендрол тяга на 17 юни в най-големия столичен клуб за жива музика ще вкарат и специалните гости на събитието. В пълен състав, начело с Нуфри - вокали и китара, Боби Струкански - бас китара, Ненко Милев – китара и Милен Иванчев зад барабаните, експлозивната банда Jasmine Whale ще се присъединят към ALI на сцената.

Jasmine Whale се ражда от общия проект на рок институцията Нуфри и Боби Струкански, през 2012г. Оттогава групата издава албумите „Розалия” през 2016г. и „Ghosts Have Shadows” през 2020г, а през 2021г. участва на летния музикален фестивал „Sunland Festival” в Приморско. Актуалният им сингъл The Groove Is a Wreck e в плейлиста на всеки любопитен меломан и медия.

Събитието във Facebook е тук, а билети за него можете да закупите онлайн от bilet.bg, на цена от 20лв или на място в деня на събитието, на цена от 25лв.