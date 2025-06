Не безследно изчезнал, а изяден: Украинското разузнаване с доказателства за канибализма в руската армия

Руски войник, воюващ в Купянското направление в Украйна и смятан за безследно изчезнал, всъщност е бил убит и изяден от свой другар от военната част, в която е служил. Това става ясно от прехванат разговор от украински разузнавачи, в който за станалото съобщава командирът на 52-ри отделен разузнавателен батальон на 68-ма мотострелкова дивизия на руските въоръжени сили. Разговорът е публикуван от Главното разузнавателно управление на Украйна.

Това е истинска детективска история на ужасите, в която военнослужещ окупатор е изяден от своя "побратим", пишат украинците.

В разговора руският командир съобщава имената на двамата войници - убитият и изяден е с позивна "Фома", докато канибалът, който го е ял в продължение на две седмици, е с позивна "Брелок".

По-късно самият "Брелок" също е бил намерен мъртъв.

Подразделението, в което са служили двамата, води бойни действия в района на селата Западно и Лиман Първи в Купянското направление.

Ukrainian GUR intercepted a grim Russian radio call: a soldier, “Brelok,” killed and ate his buddy “Foma” for two weeks, then ended up dead himself near Kupiansk. He was with the 52nd Recon Battalion, 68th Motor Rifle Division. pic.twitter.com/cWmVO0HN1V