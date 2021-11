ARCTIC MONKEYS – най-после с концерт в България!

Arctic Monkeys са Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley и Matt Helders. Групата се събира в Шефилд през 2002 и има шест студийни албума – последният Tranquility Base Hotel + Casino излиза през 2018. Бандата издаде и първи лайв албум през 2020 - Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall. Техният дебют от 2006 Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not е най-бързо продаденият дебютен албум в историята на брит музиката!

Те са и единствената група, спечелила три пъти в The Brits наградите както за най-добра британска група, така и за най-добър британски албум на годината. Arctic Monkeys имат седем награди Brit от общо девет номинации, а легендарният им сингъл Do I Wanna Know е стриймван повече от 1 милиард пъти! Arctic Monkeys са част от откриващата церемония за летните олимпийски игри в Лондон през 2012, хедлайнери са на световните фестивали Glastonbury, Reading и Leeds и имат продадени повече от 625 000 билета с турнето за Tranquility Base Hotel + Casino през 2018 и 2019.

Британската банда обяви няколко селектирани концерта догодина в средата на лятото – в Хърватска, Чехия, Турция и този в Бургас – е сред избраните дестинации. Билетите за концерта, организиран от Fest Team с подкрепата на YALTA Club, клуб Строежа и община Бургас са на цени от 88 до 120 лв., като се предлагат и VIP места за 200 лв., които включват: отделен вход за бърз достъп, правостоящо място на специално изградена VIP платформа, специално изграден VIP бар и отделен достъп до санитарни помещения.