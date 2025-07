Мила Георгиева е избрана за председател на борда на Европейския музикален съвет

На 26 юни 2025 г., по време на годишната среща на Европейския музикален съвет (European Music Council – EMC), зам-председателят на Българската музикална асоциация Мила Георгиева беше избрана за председател на борда на организацията. Това е важен успех както за нея, така и за България. За първи път български представител заема ръководен пост в най-голямата платформа за музика в Европа.

Изборът ѝ за председател на EMC е признание за нейния професионализъм, дипломатичност и активна роля в културните политики на европейско ниво. С богат опит като мениджър на артисти, международен координатор и модератор в диалога между творческия сектор и институциите, тя е изключително подготвена да ръководи организацията в следващия ѝ стратегически етап.

Европейският музикален съвет (European Music Council) е водеща платформа, която обединява над 70 музикални организации от цяла Европа. EMC работи за устойчивото развитие на музикалния сектор, насърчава културното многообразие и гарантира правата на артистите в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за защита и насърчаване на разнообразието от културни изрази. Избирането на Мила Георгиева за председател е силно послание за потенциала на българската музикална сцена и ангажираността на страната ни към общоевропейските културни процеси.

Още: Културата като двигател за регионално развитие: фокус върху политики, инфраструктура и читалищната мрежа

Коя е Мила Георгиева

Мила Георгиева е един от най-активните млади професионалисти в областта на културния мениджмънт в България. От 2015 г. е в Управителния съвет, а от 2021 г. е заместник-председател на Българската музикална асоциация (БМА) и ключова фигура в развитието на международните ѝ партньорства. Благодарение на нейната визия и последователност, БМА се утвърди като най-разпознаваемата музикална организация на международната сцена.

През последното десетилетие Мила успешно реализира множество международни проекти в сферата на музиката, културата и образованието. Сред тях са SoAlive Music Conference, MOST – The Bridge for Balkan Music, както и European Jazz Conference 2023 в София. От 2023 г. е член на борда на EMC, а през 2024 г. инициира и организира провеждането на Европейския музикален форум в София.