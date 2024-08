Британският диджей Hot Since 82 със специално шоу в България на 13 декември

Коледният парти сезон тази година идва още в средата на декември с гостуването на Hot Since 82 в София. Fest Team представя един от най-бързо развиващите се продуценти и диджеи в света на 13 декември в студиата на Nu Boyana. Стандартните билети са с начална цена 66 лв., а VIP пропуските са на цена oт 200 лв. в мрежата на Ticket Station.

Кой е Hot Since 82?

Роденият на Острова в семейство, за което музиката е фокус, а не фон, Daley Padley, по-късно познат като Hot Since 82, става популярен през 2011 г. с дебютното си парче "Let It Ride" (Noir Recordings), което се превръща в клубен хит в Ибиса и заема трета позиция в класацията на Beatport за deep house. Талантът му скоро го отвежда до резиденция в клуб Amnesia на Ибиса през 2006 г., и поставя началото на неговия път към световна слава, превръщайки го в артист с милиони стриймвания.

Още: Editors свирят на 29 август в Зала 3 на НДК, ето кои две банди ще ги подгряват

През 2013 година Hot Since 82 издава първия си албум "Little Black Book". Година по-късно създава и собствен лейбъл - Knee Deep, през който издава музика от изгряващи и утвърдени артисти с автентично ъндъграунд звучене. През годините Daley е важен гост на повечето от големите фестивали за електронна музика в света, сред които Time Warp, Awakenings, Creamfields, Ultra, Junction 2 и др., партитата на Richie Hawtin "ЕNTER" и клубове като Amnesia в Ибиса, Watergate в Берлин и Warung в Бразилия.

Постиженията му са впечатляващи – няколко Essential Mix-а за BBC Radio One, корици за водещите списания за електронна музика "DJ Mag" и "Mixmag" и участия в най-популярните клубове и фестивали. Тайната му? Любовта към взаимодействието с публиката и стремежът да създаде емоционално пътешествие чрез музиката си. Ще го видим в София на 13 декември в студиата на Nu Boyana.

Билетите за партито влизат в продажба днес, 28 август, в мрежата на Ticket Station.

Още: Концертът на Ед Шийрън в София на 31 август: Най-важното, което трябва да знаете