Доминик Милър се завръща на сцената на Sofia Live Club на 15 април 2024 г.

С него той добавя още едно вълнуващо преживяване към своята солова дискография. "Vagabond" е записан в студио "La Buissonne" в Южна Франция, заедно със световноизвестните музиканти Зив Равиц на барабаните, Николас Фисман на баса и пианиста Якоб Карлзон, с които ще имаме удоволствието да го чуем и на живо през пролетта.

В новия си албум Доминик Милър създава очарователна симбиоза от джаз, поп, акустичен фолк, съвременна класика и латински елементи. "Vagabond" комбинира всички тези стилове, създавайки нещо напълно ново.

През годините виртуозът на китарата доказа, че освен музикант в групата на Стинг, той е и изключително успешен солов артист с издадени 12 студийни албума. Днес той се радва на завидна репутация както в професионалния свят на музиката, така и сред меломаните по цял свят.

Доминик Милър е участвал във всеки албум на Стинг след "The Soul Cages" от 1991 г. и е изпълнил над хиляда концерта с бившия певец на The Police. Също така е съавтор на хитовите песни като "Shape Of My Heart" и "La Belle Dame sans regrets".

Билети за събитието могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM и партньорските каси на цена от 50 лева. В деня на концерта и на място цената ще е 60 лева.