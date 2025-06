Заклещи се, докато шофира: Възрастен мъж заседна с кола на стълби (ВИДЕО)

80-годишен мъж е заявил на полицията, че е "объркал" пътя, като е слязъл с кола по прочутите Испански стълби в Рим, след като пожарникари е трябвало да извадят автомобила му от забележителността в ранните часове в началото на седмицата. Сивият автомобил Mercedes-Benz A-Class се заклещил по средата на стълбището от 18-и век около 4 часа сутринта във вторник, се казва в изявление на италианската пожарна служба. Автомобилът е бил спрян от полицаи, които са патрулирали в района.

Местният гражданин, чието име не е обявено публично, не е пострадал при засядането, но въпреки това е бил откаран в болница, къдетоса му направени тестове за употреба на наркотици и алкохол. Резултатите са отрицателни се казва в изявление на градската полиция.

Според информация от различни медии шофьорът е обяснил на полицаите, че е е отивал на работа и е взел грешен завой, според съобщения в италианските медии. Не е ясно дали той е използвал GPS устройство.

An 80-year-old man got his Mercedes-Benz car stuck while driving down the Spanish Steps in Rome in the early hours of June 17.

The driver tested negative for alcohol but was in a state of confusion. #Roman #ITALIANO #Driver #MercedesBenz pic.twitter.com/Okqo0Aazdg