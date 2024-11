Ед Шийрън спечели дело за "кражба на песен"

Миналата година Ед Шийрън и дългогодишната му сътрудничка Ейми Уодж бяха оправдани от жури в Ню Йорк, след като бяха обвинени от наследниците на Ед Таунсенд, който е съавтор на "Let's Get It On", че са откраднали песента на Таунсенд и Марвин Гей за своя собствена песен.

Въпреки това, Structured Asset Sales - частични собственици на авторските права на Таунсенд, по-късно заведоха ново дело в Апелативния съд на САЩ за Втори окръг, което в крайна сметка беше неуспешно.

Апелативният съд постанови, че двете песни споделят само "основни музикални градивни елементи", които не могат да бъдат собственост на един автор на песен, съобщи "Billboard".

Окончателно решение на съда

Снимка: Getty Images

Съставът от съдии на апелативния съд постанови: "Четириакордната прогресия, която е често срещана в поп музиката, дори в съчетание със синкопиран хармоничен ритъм, е твърде добре проучена, за да достигне прага на оригиналност, който законът за авторското право изисква. Свръхзащитата на такива основни елементи би застрашила да задуши творчеството и да подкопае целта на закона за авторското право.

"Нито мелодията, нито текстът на "Thinking Out' Loud" имат някаква прилика с тези на "Let's Get It On". Между тях съществуват безспорни и очевидни разлики. В областта на популярните песни много, ако не и повечето композиции имат известна прилика с предишни песни. Така че, въпреки че подобна прогресия на акордите и хармоничен ритъм могат да създадат подобно звучене и усещане, това не е достатъчно", добавиха от съда.

"Това решение е в съответствие с отхвърлянето от страна на съдебните заседатели на всякакви претенции за нарушение в предишното дело, като се установи, че Ед и Ейми са създали "Thinking Out Loud" независимо.", заяви адвокатът на Ед - Доналд Закарин от адвокатската кантора Pryor Cashman, цитиран от БГНЕС.

