Екипът на Доналд Тръмп контрира: Имаме лиценз за музиката на ABBA

Екипът за предизборната кампания на Доналд Тръмп има лиценз за възпроизвеждане на музиката на ABBA чрез споразумение с две организации за авторски права - BMI и ASCAP, заяви говорител на кандидата за президент пред Aсошиейтед прес. Изявлението му идва в отговор на искане на шведската супергрупа Доналд Тръмп да спре да използва музиката им на предизборни митинги.

"ABBA наскоро откри неразрешено използване на тяхната музика и видеоклипове на събитие на Тръмп чрез публикации, които се появиха онлайн", се казва в изявление до АП от групата, чиито хитове включват "Waterloo", "The Winner Takes It All" и "Money, Money, Money". В резултат на това ABBA и нейният представител незабавно поискаха премахването и изтриването на такова съдържание.

Има ли нужда изобщо от лиценз?

Кампаниите в САЩ не се нуждаят от изричното разрешение на изпълнителите, за да пускат техни песни по време на митинги, стига политическата организация или мястото на провеждане на събитието да са получили т.нар. общ лиценз от организациите за изпълнителски права ASCAP и BMI.

Американското дружество на композиторите, авторите и издателите (The American Society of Composers, Authors, and Publishers - ASCAP) е американска организация с нестопанска цел за изпълнителски права, която колективно лицензира правата за публично изпълнение на музикални произведения на своите членове на места, разпространители и услуги за цифров стрийминг.

Broadcast Music, Inc. (BMI) е друга организация за изпълнителски права в Съединените щати. Тя събира общи лицензионни такси от бизнеси, които използват музика, като им дава право да изпълняват или синхронизират всякакви песни от репертоара на BMI, който включва над 22,4 милиона музикални произведения, пише БТА.

