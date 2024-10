GREESH излизат лице в лице с доверието и предателството с новото парче "Нямам нищо за теб"

Фронтменът на българската банда GREESH Гриша Георгиев, познат с характерната си заразителна енергия и многоликия си музикален стил, отново е в светлината на прожекторите с нова песен и видео. "Нямам Нищо За Теб" излиза този петък, 11 октомври, с премиера онлайн и на живо в клуб "Грамофон" в София.

Ветеран на българската алтернативна сцена, Гриша Георгиев създава музика и свири с No More Many More, Портокал, Dokle & Greesh и Saint Electrics. След премиерата на дебютния си албум "ЗВУК" миналия месец, в който записва всички инструментали и вокали сам, Гриша продължава да впечатлява публиката с нови проекти и с постоянната си формация – триото GREESH.

"Нямам Нищо За Теб", създадена от Гриша Георгиев и Никола Джоков (Nixon), е перфектен пример за комбинацията от алтърнатив рок, гръндж с фънки завои – отличителния стил на GREESH. Песента, записана през пролетта на 2024 г. в студиото на Народно Читалище "Дружба" в Харманли, изследва сложните взаимоотношения, доверието, лицемерието и предателството. Искрен и изстрадан, текстът разглежда ситуациите, в които някои хора са готови да пренебрегнат морала и чувствата на другите, за да постигнат личните си цели.

Снимка: Projector Plus

В песента "Нямам Нищо За Теб" Гриша записва сам китарите, баса и вокалите, докато Никола Джоков (Nixon) допринася с барабаните и клавишните, а на баса свири Йоана Кунева (Yo). Продукцията е дело на Константин Райдовски и Гриша Георгиев, като миксът и мастерингът са поверени на Райдовски.

Видеото към песента, режисирано от Иван Палейков, допълва визуално темите за измама и предателство, разгърнати в текста. Премиерата на клипа и сингъла ще се състои на 11 октомври на сцената на Gramophone Live&Event Club в София. Публиката ще има възможност да гледа клипа заедно с бандата и да се потопи в енергията на GREESH на живо. Повече за събитието можете да намерите тук. Билетите са в мрежата на epay.go.

Но това не е всичко! GREESH ще има честта да подгрява американските легенди Fun Lovin' Criminals на техния концерт в София на 22 октомври в City Stage. Феновете на алтернативната музика ще могат да видят GREESH в действие преди Fun Lovin' Criminals за неочаквани музикални емоции и една вечер с много движение и добро настроение.

Fun Lovin' Criminals се завръщат в България по-малко от две години след последния си концерт, който остави ярка следа в парти паметта на феновете. Със своя заразителен микс от кинематографичен хип-хоп, рокендрол, блус, джаз и латино соул, нюйоркските бандити отново ще сервират класно шоу, организирано от Fest Team.

