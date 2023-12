Нова доза фънк идва със "Звук" на GREESH

&

Четвъртото авторско парче на соло проекта на Гриша Георгиев – GREESH излезе на 8 декември (петък) в 11:00 с премиера в YouTube със звънкото име "Звук". Мултиинструменталистът, познат и от други формации като No More Many More , Saint Electrics, DokleGreesh и алтернативния култ Матакка/Портокал, вкарва публиката в още едно фънки приключение с новата песен от колекцията на неговата солова кариера.