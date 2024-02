Грегъри Портър се завръща с концерт в Античния театър този юли

България е част от турне, на което Портър представя някои от най-големите си хитове, както и албума си "Still Rising". Той включва нови песни, кавъри и дуети с Палома Фейт, Моби, Джейми Кълъм и Джеф Голдблум.

Още: Португалската певица MARO с първи концерт в България

"Това е моята музика досега, но не е Greatest Hits. Те често идват в края на нечия кариера, а и аз все още се чувствам млад и уверен в своята. Имам още много какво да кажа. Заглавието на албума е ехо на този преди него - "All Rise", защото очевидно повтарям нещо в моята музика – този оптимизъм за живота и любовта. Това е една незавършена история за мен, както в музикален, така и в личен план. И все още се уча как да го правя. Все още раста", казва Грегъри Портър.

Билети за концерта на Грегъри Портър в Пловдив можете да откриете ТУК.

Кой е Грегъри Портър?

Грегъри Портър е роден на 4 ноември 1971 г. в Сакраменто, Калифорния, САЩ. Има три платинени и девет златни албума. Получава "Грами" през 2014 и 2016 г. за най-добър вокален джаз албум. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 милиона гледания във видео платформите. "Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората", казва той.

Изнася концерти в разпродадени зали в света - Royal Albert Hall, Olympia, и си колаборира с музиканти като Стиви Уондър и Сам Смит. Негови вдъхновители са изпълнители като Нат Кинг Кол, Джо Уилямс, Дони Хатъуей. Преди две години издаде The Porter House with Gregory Porter – готварска серия, в която певецът споделя рецепти, вдъхновени от местната общност, кулинарни преживявания по време на турне и собствените си семейни готварски традиции. Има свой подкаст – "The Hang", където му гостуват знаменитости.

Още: Б.Т.Р. отбелязва 30 години на сцената с турне в страната