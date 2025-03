Guns N' Roses се разделят с емблематичен член на групата, какво става с концерта им в София?

Guns N' Roses, една от най-емблематичните рок групи на 80-те и 90-те години на миналия век, затвори важна глава от легендарната си история в сряда, 19 март, когато обяви в изявление напускането на своя барабаниста Франк Ферер, който бе част от бандата в продължение на 19 март. Чрез публикация в социалните мрежи групата благодари за присъствието и приноса на Ферер и увери, че прекъсването на трудовите отношения е станало по приятелски начин: "Групата благодари на Франк за неговото приятелство, творчество и стабилно присъствие през последните 19 години и му пожелава успех в следващия етап от музикалния му път", гласи публикацията.

Thank you, Frank. For the friendship, creativity and sturdy presence over the last 19 years pic.twitter.com/Ql1SDrW1sb