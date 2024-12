Официално: Guns N’ Roses идват в София на 21 юли на Националния стадион

Guns N’ Roses обявиха дългоочакваното си завръщане с концерт в София като част от мащабното си турне през 2025 г. На 21 юли стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на рок величие, където феновете ще могат да изживеят магията на емблематичните химни на Axl Rose, Slash и Duff McKagan. Това събитие е от онези, които обещават да останат в музикалната история на България. Специални гости за концерта в София ще бъдат още един легендарни артисти – Public Enemy – групата, която направи хип-хоп революция със своя политически заряд, новаторски звук и непримирим дух. Билетите стартират на цена от 99 лв. и ще се продават в мрежата на Тикет Стейшън България.

Турнето започва на 23 май и включва 24 дати, като Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 година LA легендите ще се завърнат и на познати сцени у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия.

За Guns N' Roses

Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес. Трайно вкоренен в поп културата, техният албум "Appetite For Destruction" от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално "най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ" и "11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена". Турнето им "Not In This Lifetime… (2016–2019)" заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена.

През 1991 г. Guns N’ Roses разтърсват света с двойния си албум "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II", сертифицирани със 7-кратен платинен статус, който завладя първите две места в класацията Billboard 200 веднага след излизането му. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още "G N’ R Lies" (5x платинен), "The Spaghetti Incident?" (платинен), "Greatest Hits" (5 пъти платинен) и "Chinese Democracy" (платинен).

Guns N’ Roses са без съмнение една от най-слушаните рок банди в света със средно 24 милиона слушатели месечно в Spotify. След легендарното си събиране, те са хедлайнери на Coachella и продават над 5 милиона билета по време на турнето "Not In This Lifetime…". И Guns N’ Roses не спират – с нови турнета и изненади на хоризонта, нощният влак "Nightrain" продължава с пълна скорост.

Guns N’ Roses са: Axl Rose, Slash и Duff McKagan.

Пълният график на турне 2025

Петък, 23 май 2025 г. – Рияд, Саудитска Арабия, Kingdom Arena

Вторник, 27 май 2025 г. – Абу Даби, ОАЕ, Etihad Arena

Петък, 30 май 2025 г. – Шекветили, Грузия, Shekvetili Parka ^

Понеделник, 2 юни 2025 г. – Истанбул, Турция, Tüpraş Stadyumu ^

Петък, 6 юни 2025 г. – Коимбра, Португалия, Estádio Cidade de Coimbra ^

Понеделник, 9 юни 2025 г. – Барселона, Испания, Estadi Olímpic Lluís Companys ^

Четвъртък, 12 юни 2025 г. – Флоренция, Италия, Firenze Rocks *^

Неделя, 15 юни 2025 г. – Храдец Кралове, Чехия, Rock For People *^

Сряда, 18 юни 2025 г. – Дюселдорф, Германия, Merkur Spiel-Arena ^

Петък, 20 юни 2025 г. – Мюнхен, Германия, Allianz Arena ^

Понеделник, 23 юни 2025 г. – Бирмингам, Великобритания, Villa Park ^

Четвъртък, 26 юни 2025 г. – Лондон, Великобритания, Wembley Stadium ^

Неделя, 29 юни 2025 г. – Орхус, Дания, Eskelunden +

Сряда, 2 юли 2025 г. – Трондхайм, Норвегия, Granåsen Ski Centre +

Петък, 4 юли 2025 г. – Стокхолм, Швеция, Strawberry Arena +

Понеделник, 7 юли 2025 г. – Тампере, Финландия, Ratina Stadium +

Четвъртък, 10 юли 2025 г. – Каунас, Литва, Darius and Girėnas Stadium +

Събота, 12 юли 2025 г. – Варшава, Полша, PGE Narodowy +

Вторник, 15 юли 2025 г. – Будапеща, Унгария, Puskás Aréna +

Петък, 18 юли 2025 г. – Белград, Сърбия, Ušće Park +

Понеделник, 21 юли 2025 г. – София, България, стадион "Васил Левски" +

Четвъртък, 24 юли 2025 г. – Виена, Австрия, Ernst Happel Stadion &

Понеделник, 28 юли 2025 г. – Люксембург, Люксембург, Luxembourg Open Air &

Четвъртък, 31 юли 2025 г. – Вакен, Германия, Wacken Open Air *

+ Специален гост: Public Enemy

^ Специален гост: Rival Sons

& Специален гост: Sex Pistols с участието на Франк Картър

*Фестивално участие

Билети

Билетите ще бъдат достъпни от вторник, 10 декември чрез предварителната продажба за членовете на "Nightrain". Допълнителни предварителни продажби ще има и в четвъртък, 12 декември, специално за членовете на Fest Club.

Лоялната програма на Fest Team продължава своето развитие в мобилното приложение Fest Club App. Само там всички истински музикални фенове ще имат достъп освен до предварителни продажби и до специални отстъпки и множество ексклузивни предложения. Fest Club App вече е наличен за изтегляне в Google Play, Apple App Store и Huawei App Gallery. В масова продажба билетите влизат в петък, 13 декември, в 9:00 ч. в мрежата на единствения официален продавач за България – www.ticketstation.bg и на цени от 99 лв. Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.

За Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment е водещата световна компания за събития на живо, която обединява глобални пазарни лидери като Ticketmaster, Live Nation Concerts и Live Nation Sponsorship. За повече информация посетете www.livenationentertainment.com.

За Fest Team

Fest Team е компанията, която организира едни от най-големите музикални събития и фестивали в България, които събират над 100 000 души годишно. В богатото ѝ портфолио влизат десетки концерти и фестивали – Hills of Rock, Spice Music Festival, Halloween Festival, Judas Priest, Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Dubioza Kolektiv, Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Tom Jones, Omara Portuondo, Fun Lovin' Criminals, IMANY, Papa Roach, Five Fingers Death Punch, Sting, Zucherro, Lenny Kravitz, Roger Waters, Franz Ferdinand, Nothing But Thieves, Architects, The Editors. Fest Team е лидер на българския пазар с многогодишен опит със събития на живо и в създаването на цифрово и социално съдържание, като изгражда и предлага 360°- градусови решения за своите, а и за партньорски, събития. Повече информация можете да намерите на www.festteam.bg.

