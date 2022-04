IL Divo идват в София с The Greatest Hits Tour в памет на Карлос Марин

След трагичната загуба на Карлос Марин от Il Divo, който си отиде през декември едва на 53-годишна възраст, останалите членове на мултинационалната група – американският тенор Дейвид Милър, френският поп певец Себастиен Исамбард и швейцарският тенор Урс Бюлер, ще продължат с турнето си, което ще премине в знак на почит към Марин. Световната обиколка, обявена по-рано като "For Once in My Life Tour", ще прерасне в мащабно турне с най-големите хитове и ще включва специален гост, баритона Стивън Лабри. 34-годишният певец с мексикански корени, роден в Далас, се нарежда сред петте водещи лирични баритони, които според реномираното издание Opera News трябва да се преживеят на живо. Турнето ще бъде изпълнено с хитове на Il Divo от техния огромен каталог и обещава невероятна сценична продукция. Всички билети от първоначално планираните дати остават валидни за концертите през 2022 г. В София очакваме знаменитите Il Divo на 22 октомври в зала 1 на НДК.

"Карлос беше личност по-голяма от живота, рядко срещана комбинация от невероятно красив, божествен глас и абсолютен, огромен талант. Неговата страст, игривост и чувство за хумор бяха магически, а смехът му винаги би повдигнал всеки. Той беше обичан от милиони фенове по целия свят и ние имахме късмета и честта да можем да пеем заедно с него толкова много години. Силно ще ни липсват неговата сърдечност, приятелство и брилянтният му глас. В негова чест ще създадем фондация на Карлос Марин и ще отдадем почит на пеенето му в бъдещите ни изяви. Нека всички го запомнят с красивата му душа, невероятния му талант и нека завинаги почива в мир", споделят Милър, Исамбард и Бюлер в изявление. Турнето подкрепя техния десети студиен албум, "For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)", наличен сега, както и Фондация Карлос Марин. IL Divo е най-успешната класическа кросоувър група в международната музикална история от самото си основаване през 2003 г. до момента. С над 30 милиона продадени записи, 160 златни и платинени албума в 33 държави, те са и първите изпълнители, съчетаващи умело класическото оперно пеене с поп звучене, които имат дебютен албум на първо място в класацията Топ 200 на Billboard. Едноименният първи албум IL Divo е и край на 25-годишният рекорд на Led Zeppelin, които се изкачват на върха, без преди това да са имали комерсиален сингъл. Продуцентският усет на Саймън Коуел, който събира IL Divo заедно, се оказва безпогрешен. Те участват в Кралското вариететно шоу пред кралица Елизабет II, записват основната тема за световната купа по футбол FIFA 2006, като я изпълняват пред повече от 1 милиард души, откриват концертите от турнето в Америка на легендарната Барбра Страйсънд. Звездните моменти на IL Divo не спират. Билетите за шоуто на IL Divo в памет на Карлос Марин с най-големите им хитове, което предстои на 22 октомври в зала 1 на НДК в София, са на цени от 80 до 200 лв. и са продажба в мрежата на Eventim, на касите на Билетен център НДК и онлайн на eventim.bg. Организатор на събитието е Pragma Music Entertainment.

Още от МУЗИКА:

Банско открива джаз фестивала през август

Гръцката суперзвезда Паола за първи път в България - качва се на сцената на Мега Мегами на 11 май

Неповторимият Jordan Rakei от Ninja Tune пристига за първия си концерт в България по покана на Sofia Live Festival

Клуб Megami домакин на 14-тия пореден SPS DJ COMPETITION

Оркестърът на Класик ФМ радио започва юбилейните си концерти с музика на Моцарт

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ с концерт на открито в София на 28 май

hug or handshake с ново стилно видео към песента Jacuzzi Heart

HАYES&Y с мащабен самостоятелен концерт

Турнето "ФОНДАЦИЯТА" празнува "ЩУРЦИТЕ" на 55 г. стартира през юни

Ансамбъл 5/4 Танго гостува на „Европейски музикален фестивал“