Il Volo се завръщат у нас с музиката на Енио Мориконе

"IL VOLO SINGS MORRICONE AND MORE" е последният проект на прочутото италианско трио, посветен на филмовата музика на Енио Мориконе. Това е емоционално пътешествие през изкуството и музиката на един от най-великите композитори на 20-ти век, за което Пиеро Бароне, Иняцио Боскето и Джанлука Джинобле работиха в знак на почит към Маестрото, една година след смъртта му и с подкрепата на неговото семейство.

Грандиозните концерти на Il Volo с филмова музика, емблематични кино кадри и цял симфоничен оркестър ще бъдат на 11 юли 2022 г. в Пловдив, Античен театър, и на 13 и 14 юли 2022 г. – в София, парк център "Юнак".

"IL VOLO SINGS MORRICONE AND MORE" е проект, който иска да докосне сърцата на милиони хора по света, съчетавайки незабравимите мелодии на знаменития композитор, музикант и диригент – автор на едни от най-великите филмови саундтраци в историята на италианското и световно кино, с уникалните гласове на тримата музиканти от Il Volo.

"IL VOLO SINGS MORRICONE AND MORE" е последният албум на триото и включва 14 легендарни мелодии, останали завинаги в паметта ни и в историята на световното кино – абсолютните музикални бижута "The Ecstasy of Gold" от филма "Добрия, лошия и злия", "E piu ti penso" от "Onece Upon a Time in America" и "Malena", музиката на "Il Nuovo Cinema Pardiso" и други емблеми на киното. В някои от парчетата тримата тенори си партнират със световни музиканти като Дейвид Гарет и Степан Хаузер от 2CELLOS.

Началото на проекта "IL VOLO – TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE" беше дадено с впечатляващ концерт в Arena di Verona през юни 2021,излъчен по RAI 1 и гледан от близо 5 млн. зрители. Il Volo участваха с музиката на Мориконе и в 78-ия Филмов фестивал във Венеция, където получиха специална награда за трибюта си към италианския композитор. Бяха и почетни гости на тазгодишния фестивал в Санремо.

Билети за "IL VOLO SINGS MORRICONE AND MORE" в България се продават в системата на Eventim.