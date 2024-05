Иво Димчев и Алексис Карлие се включват във Франкофоли 2024

Още: Parov Stelar и Rudimental стават част от Франкофоли в Пловдив през юни

Билетите за фестивала са вече в продажба и могат да бъдат закупени в мрежите на: Eventim, kupibileti.bg и kolezha.bg.

Повече за Иво Димчев

Иво е български артист, певец, автор на песни и театрален режисьор, базиран в Ню Йорк. Артист-резидент в експерименталната театрална компания La Mama в Ню Йорк. Той също е сценарист и режисьор на повече от 40 сценични продукции, представени на най-добрите фестивали на изкуствата. Негови концертни и театрални представления обикалят по целия свят: Париж, Ню Йорк, Лос Анджелис, Берлин, Сан Франциско, Лондон, Амстердам, Бъркли, Белград, Истанбул, Сидни, Прага, Копенхаген, Хамбург, Хелзинки, Грьонинген, Буенос Айрес и много други.

Иво Димчев преподава изкуство в шест световни академии. Сам е носител на множество награди. Текстове на Иво Димчев са включени в саундтраците на няколко международни и американски филми. Ексцентричността и красивият му глас бързо му донасят световна слава. През 2020 година, по време на пандемията, той се завръща в България и организира поредица безплатни концерти по домовете на хората.

"Димчев вдъхва рядка форма на доверие, като култивира интимна общност с публиката." "The New York Times"

"Димчев е първокласен текстописец, дълбок дори когато е прост", "The New Yorker"

"Красивото му пеене звучи като глас на стар запис: покъртително далеч.", "Financial Times"

Кой е Алексис Карлие

Алексис Карлие е 29-годишен френски певец и автор на песни. С баритонова гама, обхващаща 4 октави, Алексис обича да композира и пее силни и завладяващи мелодии. С повече от 700 хиляди последователи в социалните медии и милиони гледания, с помощта на мини-кавъри и издаването на EP с 5 песни през октомври 2023, озаглавен "Dans le mille ", той получава близо 2 милиона стриймвания и също толкова гледания за съответните музикални видеоклипове в YouTube.

На 30 март 2024 г. той се появява в известното шоу "The Voice" на TF1, а неговият мини-кавър на "Now We Are Free" (от филма "Гладиатор") се превръща в тотален хит: звукът е използван в повече от 130 000 видеоклипа по целия свят в Instagram и TikToк.