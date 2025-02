James Bay, Michael Kiwanuka и Joey Valence & Brae с концерти на Sofia Live Festival

SOFIA LIVE FESTIVAL 2025 се завръща в сърцето на София и обещава да бъде по-вълнуващ от всякога! На 27, 28 и 29 юни меломаните ще могат отново да се съберат на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина, за да се насладят на незабравимо музикално преживяване с някои от най-големите звезди на световната сцена. Първите потвърдени артисти, които ще стъпят за първи път на българска сцена, са носителят на две награди BRIT, трикратно номиниран за GRAMMY®, певец, автор на песни и продуцент JAMES BAY, изключителният MICHAEL KIWANUKA, носител на престижната награда Mercury Prize и номиниран за GRAMMY®, и JOEY VALENCE & BRAE (JVB), които с микса си от хип-хоп, електронна музика и пънк енергия се превърнаха в световна сензация. Редом до супер актуалните имена от световната музикална сцена ще се качи и родната инди банда hug or handshake.

За James Bay

James Bay е сред най-забележителните артисти на съвременната музикална сцена. Със своя дебютен албум "Chaos And The Calm" (2015), който е сертифициран като платинен, той спечели признание по целия свят. Албумът, продуциран от легендарния Jacquire King, включва емблематичните хитове "Hold Back The River" и "Let It Go", като последният вече надхвърля 3 милиарда стрийма и е част от престижния "Billions Club" на Spotify.

През годините James Bay е отличен с престижни награди, включително две BRIT AWARDS, Q Awards и Ivor Novello Award и получава номинации за наградите GRAMMY® в категориите "Най-добър нов изпълнител", "Най-добър рок албум" и "Най-добра рок песен" за златния сингъл "Hold Back The River". Творческият му път включва невероятни моменти като съвместни изпълнения с Alicia Keys, Sheryl Crow и дори участие в концерти на The Rolling Stones и Bruce Springsteen.

През 2019 г. James беше част от рекордния тур на Ed Sheeran. Третият му студиен албум "Leap" (2022) и юбилейният успех на "Let It Go" през 2024 затвърдиха позицията му като един от най-влиятелните артисти в света на музиката. На 20 септември 2024 г. той се завърна и с четвъртия си вълнуващ албум "Changes All The Time", който включва сътрудничества с Noah Kahan и The Lumineers в пилотния сингъл "Up All Night", както и песни, написани с Brandon Flowers от The Killers ("Easy Distraction") и Holly Humberstone ("Dogfight").

Със своите хитове James Bay е световно признат като артист, който успява да съчетае емоционална дълбочина и музикална виртуозност. На сцената на SOFIA LIVE FESTIVAL той обещава да донесе своята магнетична енергия на българската публика.

За Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka е другата суперзвезда, която ще зарадва българската публика. Той е сред най-разпознаваемите артисти на нашето време, който трудно може да бъде описан с думи – неговата музика е едновременно интимна и епична, комбинирайки елементи от соул, блус, рок и психеделик. Мелодичният му глас и дълбоко емоционалните текстове вълнуват милиони фенове по света. Неговият албум "Kiwanuka" го затвърди като един от най-значимите изпълнители на съвременната сцена, а хитовете му като "Cold Little Heart", която е началната тема на сериала на HBO Big Little Lies и "Love & Hate" са любими на милиони.

Пет години след номинирания за GRAMMY® и Brit, и носител на Mercury Prize албум "Kiwanuka", Michael Kiwanuka се завръща с нов проект – "Small Changes". С него той отново затвърждава мястото си сред най-значимите певци и автори на песни на своето поколение.

В "Small Changes", Kiwanuka работи със световноизвестните продуценти Danger Mouse (Gorillaz, Black Keys) и Inflo (Sault, Adele, Cleo Sol), създавайки дълбоко емоционална и въздействаща музика. Песните му отразяват лични трансформации, вдъхновени от новия му житейски етап – раждането на децата му и преместването му извън Лондон. В записите на албума участват музиканти като легендарния басист Pino Palladino (D’Angelo, John Mayer, Beyoncé) и Jimmy Jam (Janet Jackson, Prince, SOS Band). Kiwanuka черпи вдъхновение от артисти като Bill Withers, Sade и Beth Gibbons, създавайки музика, която надхвърля времето и жанровете.

За Joey Valence & Brae (JVB)

Joey Valence & Brae (JVB) са енергично дуо, което завладя световната сцена със своя уникален звук, комбиниращ хип-хоп, drum’n’bass и пънк влияния с модерни елементи от Gen-Z hyperpop и електронната денс музика. Те пробиха през 2021 г. с хита "Double Jump", а дебютният им албум "PUNK TACTICS" (2023) вече има над 220 милиона стриймвания. Вторият им албум "NO HANDS" (2024) и последвалото Deluxe издание затвърдиха позицията им на пионери в съвременния хип-хоп и електронна сцена. Deluxe парчето "THE BADDEST (BADDER)" feat. Ayesha Erotica достигна #2 в Spotify Viral Top 50 (САЩ). Разпродадените им турнета в Северна Америка и Европа са изпълнени с невероятна енергия, интерактивност и празнична атмосфера, а всеки техен фестивален сет се превръща в "задължително събитие на уикенда", според фенове и критици.

За hug or handshake

Българската инди банда hug or handshake е един от най-качествените проекти, появили се на българската музикална сцена през 2020 г. Те бързо привличат вниманието на музикалните критици, които ги определят като "смел, изключително професионален и модерен проект с безупречен вкус". Въпреки предизвикателствата на пандемията, групата не спира да твори. През 2021 г. издава дебютния си албум "ONCE UPON A PINK SEDAN", впечатлил с "богат, топъл и детайлен звук", а критиците го определят като "емоционално и безкомпромисно пътешествие". Следват участия на редица фестивали и концерти, както и още два издадени нови сингъла "Slowboy" и "Waiting till September". В момента hug or handshake работят по нови парчета, които ще бъдат част от втория им албум.

SOFIA LIVE FESTIVAL 2025 обещава три дни, изпълнени с незабравими концерти, които ще предложат комбинация от актуални имена на международната сцена и впечатляващи български таланти. Сцената на Арена София ще се превърне в истински празник на музиката, културния обмен и креативността. Присъединете се към нас на 27, 28 и 29 юни, за да създадем заедно още една глава от историята на музикалните събития в България!

Билети за фестивала могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg мрежата на Eventim и партньорските каси, на цена от 180 лв. за тридневен пас. Продажбата на еднодневни билети ще стартира на 1-ви май и цената им ще бъде 85 лв. Цените в деня и на място ще са 200 лв. за тридневен билет и 100 лв. за еднодневен пропуск.

SOFIA LIVE FESTIVAL призовава феновете да се впуснат в ритъма на града и да изберат удобството на градския транспорт, за да достигнат до Арена София (Колодрум) – бързо, лесно и в духа на устойчивото пътуване!

