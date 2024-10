Японската сензация KYOTO JAZZ MASSIVE с първи концерт в България

На 1-ви декември гигантите на японската и световна музикална сцена - KYOTO JAZZ MASSIVE & EOANDO, пристигат за първия си концерт в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival.

KYOTO JAZZ MASSIVE е движеща сила на световната джаз и електронна музикална сцена вече повече от 30 години, а сега пристигат в България, подкрепени от мощния звук на групата Echoes Of A New Dawn Orchestra, разширявайки тяхната уникална визия от джаз-фънк, броукън бийт до соулфул хаус, космически груув и всичко между тях.

За KYOTO JAZZ MASSIVE

Снимка: Sofia Live Club

Проектът KYOTO JAZZ MASSIVE, основан от братята визионери OKINO - Shuya Okino и Yoshi Okino и открит от Gilles Peterson, най-накрая се завръща на европейската сцена след петнадесетгодишна пауза, празнувайки своя 30-и рожден ден със свеж материал и чисто нов състав.

KYOTO JAZZ MASSIVE е иновативен проект и пионер в японския клубен джаз и кросоувър музиката по света, ръководен от двама изключително влиятелни диджеи и артисти на японската музикална сцена, Shuya Okino (Kyoto Jazz Sextet и собственик на джаз клуб - The Room in Shibuya) и Yoshihiro Okino (собственик на Especial Records).

През 1994 г. излиза първата им продукция - компилация, озаглавена "KYOTO JAZZ MASSIVE V.A.". Но пробивът им идва с първия им сингъл "ECLIPSE", издаден от немския лейбъл Compost, последван през 2000 г. от знаковия им албум "SPIRIT OF THE SUN". KJM печелят международно признание, тъй като както критиците, така и публиката оценяват техния новаторски кросоувър стил, съчетаващ електро, джаз, хаус, фънк и нестандартни бийтове.

През 2024 г. Kyoto Jazz Massive ще отпразнуват 30-годишнината си с вълнуващи концерти в Европа, чисто нов материал и записи, като съвместен албум с The Echoes Of A New Dawn Orchestra, включващ невероятното им изпълнение на класическия химн на KJM - "Substream".

Билети за събитието, могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси.

