Канадската фурия Мари Дейвидсън щурмува София на 6 юни

Мари Дейвидсън пристига в София на 6 юни с остроумни текстове, пронизващ хумор и клубни бийтове. Клуб FOMO ще танцува в ритъма на световната електронна музика и "City of Clowns" – най-смелият и провокативен албум на Davidson досега, по покана на Fest Team. С характерния за нея енергичен техно стил, съчетан с чувствителността на предишните ѝ експериментални поп търсения, Davidson ще отправи директен удар към господството на технологиите над съвременния живот. Защото Мари не просто иска да танцуваме, тя иска да се противопоставим на алгоритъма от данни, в който сме се превърнали.

Фотограф: Nadine Fraczkowski

Коя е Мари Дейвидсън?

Повече от десетилетие френско-канадската продуцентка е една от най-предизвикателните фигури в електронната музика. От сатиричното разнищване на нощния живот в "Working Class Woman" (2018) до жанрово-неконвенционалния поп експеримент на "Renegade Breakdown" (2020), еволюцията на Дейвидсън винаги е непредсказуема. Със "City of Clowns" (2025) тя отправя силно послание за дигиталното наблюдение, контрола и борбата за автентичност в епохата на алгоритмите и AI, а албумът ѝ получава високи оценки от институции като "Pitchfork", "Resident Advisor", "The Quietus" и "Clash Magazine".

"City of Clowns" започва като солов проект през 2021 г., но към края си през лятото на 2024 г. в него се включват съпругът на Davidson и верен партньор Pierre Guerineau и братята Stephen и David Dewaele от групата Soulwax, чийто ремикс на парчето ѝ "Work It" през 2020 г. бе номиниран за "Грами" в категорията Best Remixed Recording, Non-Classical.

Мари Дейвидсън е чест гост на някои от най-добрите фестивали за електронна музика в света. Дотук турнето ѝ преминава през CTM Festival, Sonar, Mutek, Houghton и DGTL, като в следващите месеци ѝ предстоят появи на Wide Awake, Lentekabinet и Love International. С последния си албум Дейвидсън се превръща в една от най-ярките фигури в съвременната музика – безкомпромисна, предизвикателна и неудържима, на 6 юни тя ще превърне клуб FOMO в място, където ритъмът среща бунта.

Билетите за събитието са налични в мрежата на Ticket Station на цени от 33 лв. Следете социалните мрежи на Fest Team и клуб FOMO за още информация и ексклузивни новини.

