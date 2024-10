Кога ще излезе новата песен с покойния Лиъм Пейн?

Песен с участието на Лиъм Пейн, който почина преди две седмици на 31-годишна възраст, ще да бъде издадена в петък, 1 ноември, съобщи американският музикант Сам Паундс, който е работил с него, предаде АФП.

Сам Паундс съобщи за песента "Do No Wrong" в социалните мрежи, като я придружи с черно-бяла илюстрация на ангел, който се издига към разбито сърце. Той написа, че се надява песента да е "благословия за света" и опечаленото семейство на Лиъм Пейн. "Моля се тази песен да засенчи негативния отзвук", добави американският текстописец, композитор и певец.

Няколко часа след съобщението си обаче Паундс пусна нова публикация, в която се казва, че заради мъката на семейството на Пейн песента засега няма да бъде пусната. А всички ще изчакат най-подходящото време.

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still mourning the passing of Liam and…