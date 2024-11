Кралицата на блус и рок музиката Бен Харт идва отново в България

Огнената кралица на блус и рок музиката – Бет Харт, се завръща в България. Артистът с най-интимната връзка с публиката, най-откровеният изпълнител, когото сцените познават, ще ни разчувства отново през следващата година с концерт в Парк център ЮНАК в София, на 24.07.2025 г. в 20:00 ч., съобщават организаторите от BG Sound Stage.

Бъдете един от тези, които ще се докоснат до уникалната Бет Харт, за да усетите нейната мощ, неподправена емоция, сила, чудовищен талант. Среща, споменът от която остава за цял живот. Билетите за концерта на 24.07.2025 г. са в продажба в системата на Eventim.

За Бет Харт

"You Still Got Me" e албум за истинските неща в живота. Новият албум на номинираната за "Грами" Бет Харт е поглед навътре, във всеки от нас, албум за битките, които всеки от нас води в душата си.

Наричана "преродената Джанис Джоплин", Бет Харт не може да бъде описана, нито разказана, нито думите да я обхванат. Тя само може да бъде почувствана! Легенди на китарата като Слаш, Джо Бонамаса, Бъди Гай споделят сцената с нея през годините. Изпълвала със зрители десетки пъти най-големите зали в света - Royal Albert Hall в Лондон, Olympia в Париж, Ryman Auditorium – Кралицата на Блуса Бет Харт ги покорява и ги превръща в свой дом, в свое лично пространство, в което всеки зрител се чувства у дома.

